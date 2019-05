Frankfurt (www.fondscheck.de) - Investieren in die Zukunft: Ab sofort ergänzt Moneyou, die Online-Plattform der ABN AMRO Bank N.V., das Fondsportfolio um einen Nachhaltigkeitsfonds, so Moneyou in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der neue ABN AMRO Profilfonds N (ISIN LU1890807867/ WKN A2N9K8) kann mit wenigen Klicks gekauft werden und erweitert die bisherige Fondsauswahl um einen weiteren Fonds mit dem Kriterium der Nachhaltigkeit. Die Anlage ist entweder im Rahmen eines monatlichen Sparplans oder als Einmalanlage möglich. Damit bietet Moneyou Anlegern nun vier verschiedene Fonds an, durch die Anleger ihr Kapital einfach und transparent investieren können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...