Die Commerzbank will die Zahl ihrer Korrespondenzbanken wieder ausbauen. Vor einigen Jahren hatte es in den USA Geldwäsche Vorwürfe gegeben.

Die Commerzbank baut nach einem Kahlschlag ihr Netz an Korrespondenzbanken wieder aus. Die Zahl der Partnerinstitute solle um zehn Prozent steigen, sagte Firmenkundenchef Michael Reuther am Montag in Frankfurt. Die Commerzbank hatte die Zahl an Korrespondenzbanken auf 2500 halbiert, nachdem die USA 2015 eine Milliardenstrafe gegen das Geldhaus wegen Sanktionsverstößen und Geldwäsche-Vorwürfen verhängt hatte.

Die Bank habe ihre Systeme nun soweit verbessert und ihre Mitarbeiter geschult, dass sie ihr Netz an Korrespondenzbanken in Schwellenländern in Asien, Afrika und Südamerika wieder ausbauen könne, sagte Reuther. Die Commerzbank schaue sich an, wie sie in den für deutsche Exportunternehmen ...

