Die EU will verhindern, dass das Streitschlichtungsverfahren der WTO blockiert wird. Verantwortlich für die Schwierigkeiten sind die USA.

Angesichts der drohenden Blockade der Streitschlichtungsverfahren der Welthandelsorganisation (WTO) will die EU mit internationalen Partner eine Notfalllösung entwickeln. Dass das Berufungsgremium in Kürze wegen Unterbesetzung funktionsunfähig sein könnte, sei nicht zu akzeptieren, erklärte der derzeitige Vorsitzende des EU-Handelsministerrates, Stefan-Radu Oprea, am Montag nach Beratungen in Brüssel. Die EU werde deswegen andere WTO-Partner kontaktieren, um an ...

