Anleger haben die Wahl zwischen aktiv gemanagten Fonds und günstigen Indexfonds. Eine exklusive Analyse zeigt, welche Fonds in welchen Märkten besser sind.

Wer ist besser: Kultinvestor Warren Buffett oder der Index S&P 500? Der Wettlauf elektrisiert Börsianer seit Jahrzehnten. Derzeit läuft Buffett dem Index hinterher. Seine Holding Berkshire Hathaway schaffte in diesem Jahr bisher nur eine Null-Rendite, der S&P 500 legte 14 Prozent zu. Auf fünf Jahre gerechnet, sind beide gleichauf, über 20 Jahre führt Buffett mit Vorsprung. Es bleibt spannend.

Hinter dem Wettlauf steht ein Grundsatzstreit: Sollen Investoren aktiv Einzelwerte kaufen, so wie Buffett? Oder passiv investieren, in günstige Fonds, die einen Index nachbauen und Anlegern dessen Wertentwicklung garantieren? Gerade Profianleger sind gespalten. Die einen glauben daran, dass es fähige Geldmanager gibt, die auf Dauer besser sind als der Markt - Menschen wie Buffett. Sie können Krisenbranchen meiden und Vorständen Druck machen, wenn die Unternehmensgewinne schwinden. Für andere Anleger ist das goldene Händchen der Börsenprofis nur ein Mythos. Sie vertrauen lieber börsennotierten Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Die sind zumindest nicht schlechter als der Markt und billiger als jeder aktiv verwaltete Fonds.

Der Glaubensstreit verlangt nach einer genaueren Analyse. Die Research-Agentur Scope Analysis hat daher für die WirtschaftsWoche untersucht, wie aktive Fondsmanager gegenüber den Indizes, mit denen sie sich vergleichen müssen, abschneiden. Scope hat dazu für den Zeitraum Januar 2014 bis April 2019 rund 3200 Fonds aus 16 Kategorien unter die Lupe genommen.

Ein auffälliges Ergebnis: Das Jahr 2018 war für die aktiven Manager ein Desaster. In fast allen Kategorien konnten weniger als 30 Prozent der Fondsmanager den Index schlagen. "Viele Fonds mit deutschen Aktien hatten einen hohen Anteil mit Nebenwerten, die 2018 jedoch im Schnitt schlechter liefen als die Standardaktien", sagt Martin Fechtner, Leiter Fonds-Research bei Scope.

Etliche Fondsmanager schlagen langfristig den Index

2018 jedoch ist nur eine Momentaufnahme, viele Fondskurse haben sich 2019 rasant erholt. Im Fünfjahresvergleich gibt es durchaus viele Fondsmanager, die nachhaltig besser sind als der Markt. Das sind Manager, die konzentrierte Wetten eingehen, die also bereit sind, mit eigenen Ideen etwas zu wagen. Ihre Aktien suchen sie auch abseits der großen Indizes. Der DWS Aktien Strategie Deutschland, bester deutscher Aktienfonds im Fünfjahresvergleich, besteht mitunter zur Hälfte aus Nebenwerten. Der Fonds gewann pro Jahr 9,2 Prozent, der Dax nur 4,2. "Kleinere und mittlere Unternehmen sind attraktiv, wenn sie gut gemanagt werden und nachhaltig wachsen", sagt Fondsmanager Christoph Ohme. Großereignisse wie der Handelskonflikt zwischen den USA und China treffen sie in ihren Nischen oft weniger stark als die Dax-Konzerne.

Ihr Geld nicht wert sind dagegen Fondsmanager, die nur vorgeben, aktiv Aktien oder Anleihen auszuwählen, tatsächlich aber doch wieder nur den Index abbilden. Im Fachjargon heißen sie "Indexschmuser". Das klingt liebevoll, ist für Anleger aber eine ärgerliche Schummelei. Schließlich kassiert der Fondsanbieter deutlich höhere Gebühren als ein Indexfonds. Der Schwindel hat System: Bis zu 15 Prozent der in Europa als aktiv gemanagt verkauften Portfolios sind verkappte Indexfonds, hat die Europäische Finanzaufsicht ESMA für die Jahre 2012 bis 2014 herausgefunden. Anleger, die in ihrem Fonds mit deutschen Aktien nur Dax-Aktien finden, sollten lieber gleich einen günstigen ETF kaufen. Grundsätzlich lohnen sich ETFs in sehr liquiden, gut analysierten Märkten wie den USA, wo sich Manager kaum einen Erfolgsvorsprung erarbeiten können. In solche Märkte sollten Anleger mit ETFs gehen und diese dann "halten und möglichst nicht handeln", rät Stefan Kemmler, Geschäftsführer der Kölner Honorarberatung Rheinplan. Anleger schafften es ohnehin nie, zum richtigen Zeitpunkt ein- oder auszusteigen.

Wer besser als der Markt abschneiden will, muss mehr Risiken eingehen

