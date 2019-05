Wirecard Knock-Out PZ8RK8 http://bit.ly/2I2FJGh Wirecard Optionsschein PP9TGM http://bit.ly/2VONzIl Aktien von Wirecard sind am Montag mit 159,30 Euro auf den höchsten Stand seit Ende Januar gestiegen. Damit fehlen ihnen gerade mal fünf Prozent, um die hohen Kursverluste komplett wieder aufzuholen, die durch die Berichte der "Financial Times" (FT) über bilanzielle Unregelmäßigkeiten ausgelöst hatten. Ein Händler begründete die Kurserholung der vergangenen Wochen und Monate mit den ungebrochenen Wachstumsaussichten in der Branche. Der Dax legt am Tag nach der Europawahl leicht zu und hält sich stabil über 12.000 Punkten.