Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.ZAG: Zumtobel am 27.5. -2,81%, Volumen 56% normaler Tage , AMAG: Amag am 27.5. -2,17%, Volumen 38% normaler Tage , PAL: Palfinger am 27.5. -2,08%, Volumen 55% normaler Tage , FKA: Frauenthal am 27.5. 2,61%, Volumen 3% normaler Tage , VLA: Valneva am 27.5. 2,73%, Volumen 10% normaler Tage , FAA: Fabasoft am 27.5. 2,92%, Volumen 0% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Fabasoft FAA 19.400 2.92% Valneva VLA 3.390 2.73% Frauenthal FKA 23.600 2.61% Palfinger PAL ...

Den vollständigen Artikel lesen ...