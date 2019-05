THY Do & Co Ikram Hizmetleri A.S., eine gemeinsame Gesellschaft von Do & Co und Türk Hava Yollari A.O (Turkish Airlines), hat mit Turkish Airlines einen Cateringvertrag für alle Inlandsflüge, internationalen Flüge und Charterflüge von Turkish Airlines von Flughäfen in der Türkei für die Dauer von 15 Jahren unterzeichnet hat. Weiters sieht die Vereinbarung den Verkauf des Hotels in Istanbul von THY DO & CO Ikram Hizmetleri A.S an Turkish Airlines vor. Die Durchführung der Transaktionen steht unter dem Vorbehalt aufschiebender Bedingungen, insbesondere der Freigabe durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden, betont Do & Co.

