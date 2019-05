Im Vorfeld der voestalpine -Zahlen bestätigen die Analysten der Baader Bank ihr Hold-Rating und das Kursziel von 30,0 Euro für die Aktie. Die Analysten erwarten für 2019/20 einen vorsichtigen Ausblick. Höhere Rohstoffkosten, rückläufige Nachfrage und Schwierigkeiten bei der Erhöhung der Preise könnten zu dieser vorsichtigen Prognose führen. Die voestalpine hat im Geschäftsjahr 2018/19 zwei Gewinnwarnungen veröffentlicht und die Geschäftsführung hat bereits angekündigt, das Unternehmen auf ein schwächeres wirtschaftliches Umfeld vorzubereiten. Im Februar wurde noch ein operatives EBITDA in Höhe von 1.550 Mio. Euro und ein EBIT in Höhe von 750 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Weitere Programme zur ...

