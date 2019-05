Zürich (awp) - Beim Verlagshaus Tamedia kommt es zu einem Wechsel an der Spitze der Bezahlmedien: Serge Raymond verlässt den Zürcher Konzern und wird per Ende Jahr durch Marco Boselli ersetzt. Reymond habe sich entschieden, die Gruppe zu verlassen, um Ende Jahr eine neue Herausforderung anzunehmen, teilte Tamedia am Montagabend ...

