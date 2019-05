Die Märkte reagieren mit leichten Gewinnen auf den Ausgang der EU-Wahlen. Dabei sind die neuen Konstellationen für die Börsen alles andere als gut.

Investoren gehen idealerweise nüchtern an ihre Anlageentscheidungen heran und lassen sich nicht von Emotionen leiten. Am Tag nach den Wahlen zum Europaparlament halten sie sich daran. Die Klagelieder über den Stimmengewinn der populistischen Parteien singen Großanleger jedenfalls nicht mit.

Im Gegenteil: Sie konzentrieren sich auf das Positive. "Die proeuropäischen Parteien dominieren weiterhin", betont Jörg de Vries-Hippen, Chefanlagestratege Aktien beim Fondshaus Allianz Global Investors. "Auch künftig werden die populistischen Gruppierungen nicht stark genug sein, um die Agenda in Brüssel zu diktieren", stimmt Frank Engels, Fondschef bei der genossenschaftlichen Union Investment, zu.

Ökonomen und Strategen äußern sich ähnlich. "Die Europawahlen haben die Welt nicht auf den Kopf gestellt", sagt Thomas Gitzel, Chefökonom bei der VP Bank in Liechtenstein. "Alles in allem gibt das Ergebnis den Rechten keine Möglichkeit, die Politik in Europa nennenswert zu beeinflussen", meint auch Holger Schmieding, Chefvolkswirt bei der Berenberg Bank.

Für die Strategen der US-Großbank JP Morgan ist ebenfalls zentral, dass die populistischen Parteien bei den Wahlen nicht besser als erwartet abgeschnitten haben. Die Europäische Volkspartei (EVP) und die sozialdemokratische S&D verloren zwar beide deutlich und werden gemeinsam nicht mehr die Mehrheit im Parlament stellen.

Zusammen mit den Liberalen und Demokraten, zu denen auch die französische "La République en Marche" zählt, werden die proeuropäischen Parteien aber voraussichtlich 506 der 751 Sitze im neuen Europaparlament belegen.

Keine Angst vor Populisten

Die Populisten legten zwar zu, sie bleiben aber deutlich in der Minderheit. Dazu kommt: "Die Populisten sind kein monolithischer Block", gibt Jens-Oliver Niklasch, Ökonom bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Entwarnung. Konflikte - auch der Rechtspopulisten untereinander - gibt es in der Tat mit Blick auf Themen wie Fiskalpolitik, Handelspolitik und das Verhältnis zu Russland mehr als genug.

Dass die Investoren den Ausgang ...

