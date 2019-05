Zu Wochenbeginn meldete sich die Indus Holding AG (kurz "Indus") mit der Mitteilung, eine weitere Beteiligung erworben zu haben. Demnach erwerben die Bergisch-Gladbacher 89,5% an der MESUTRONIC Gerätebau GmbH (kurz "Mesutronic") mit Sitz in Kirchberg im Wald. Laut Indus erzielte Mesutronic im vergangenen Jahr einen Umsatz von gut 24 Mio. Euro, die Zahl der Mitarbeiter(innen) liegt bei ca. 200 Personen an deutschen und französischen Standorten. Das Kartellamt muss dem Kauf noch zustimmen, wie ...

