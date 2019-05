Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.GLE: Societe Generale am 27.5. -6,53%, Volumen 163% normaler Tage , NTO: Nintendo am 27.5. -1,59%, Volumen 85% normaler Tage , TN2: Technogym am 27.5. -1,55%, Volumen 74% normaler Tage , MZB: Massimo Zanetti Beverage am 27.5. 4,46%, Volumen 148% normaler Tage , PF8: European Lithium am 27.5. 7,01%, Volumen 59% normaler Tage , SNH: Steinhoff am 27.5. 8,89%, Volumen 56% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Steinhoff SNH 0.092 8.89% European Lithium PF8 0.058 7.01% Massimo Zanetti Beverage MZB 6.560 4.46% ...

