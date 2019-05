Der Dax ist mit einem leichten Plus in die neue Woche gestartet. Am Dienstag können die Aktionärstreffen von Rheinmetall und Fraport für Bewegung sorgen.

Nach den turbulenten politischen Entwicklungen, rücken am Dienstag die Unternehmen wieder in den Fokus der Anleger. Der Rüstungskonzern Rheinmetall und Flughafenbetreiber Fraport laden zur Hauptversammlung. Auch der monatliche Konsumklimaindex der GfK könnte die Märkte bewegen.

In die neue Woche war der Dax mit einem leichten Plus von 0,5 Prozent gestartet und schloss den ersten Börsentag bei 12.071 Punkten. Damit hielt er die psychologisch wichtige Marke. Vor allem Autoaktien sorgten für den leichten Anstieg.

1 - Handel in Asien

Die Börse in Tokio hat am Dienstag erneut zugelegt. Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg um 0,4 Prozent auf 21.273 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,3 Prozent auf 1552 Zähler. Für Gesprächsthema sorgte weiterhin die Aussage von US-Präsident Donald Trump nach dem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe am Montag, er erwarte, dass die beiden Länder "einige Dinge ankündigen, wahrscheinlich im August, die für beide sehr gut sein werden."

Nach Einschätzung des japanischen Wirtschaftsministers Toshimitsu Motegi spiegelt die Bemerkung von Trump wahrscheinlich seine Hoffnung auf schnelle Fortschritte bei den Verhandlungen wider.

Für Hiroyuki Ueno, Stratege bei Sumitomo Mitsui Trust Asset Management, liegt der Fokus des Marktes "immer noch auf den ...

