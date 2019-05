Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG hat ihre Zahlen für das 1. Quartal präsentiert. Die Umsatzerlöse im Hotelbereich verringerten sich im 1. Quartal 2019 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 24 % auf 1,8 Mio. Euro, was vor allem auf den Verkauf der Betriebsgesellschaft des HotelsDvorák in Karlsbad Ende Februar zurückzuführen sei, so das Unternehmen. Eine Erhöhung der Umsatzerlöse gibt es bei der Vermietung von Büroimmobilien zu berichten: Diese stiegen durch den Ankauf des Bürogebäudes B52 in Budapest im Mai 2018 sowie durch die Fertigstellung des Ogrodowa Office in Lodz im Oktober 2018 um 7 % auf 4,1 Mio. Euro. Der Gesamt-Umsatz verringerte sich um 6 % auf 6,3 Mio. Euro. Das EBITDA erhöhte sich deutlich von 1,3 Mio. auf 7,6 Mio. Euro. Grund dafür ist in erster Linie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...