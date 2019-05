Durch die feiertagsbedingte Pause in Großbritannien und den USA war es gestern ein eher ruhiger Handelstag in Europa, der vor allem von den Fusionsplänen zwischen Fiat Chrysler und Renault bestimmt wurde. Die beiden Konzerne erhoffen sich durch diesen Schritt Einsparungen in der Höhe von fünf Milliarden Euro jährlich. An den Börsen in Paris und Mailand wirkte die Nachricht wie ein Befreiungsschlag für die seit Monaten gebeutelten Aktien der beiden Hersteller, Renault gewann 11,6% dazu, Fiat Chrysler konnte 9,5% befestigt aus dem Handel gehen. Der Automobilsektor profitierte insgesamt von dieser Nachricht und war mit einem Plus von 1,4% stärkster Sektor in Europa. Leidtragender war allerdings der PSA Konzern, der ebenfalls als möglicher ...

