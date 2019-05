Der Dax hält sich weiter über der 12.000 Punkte-Marke und startet mit geringen Gewinnen in den Tag. Für Anleger stehen einige Hauptversammlungen an.

Nach einem ruhigen Wochenstart könnte es für den Dax am heutigen Dienstag turbulenter werden. Der Deutsche Aktienindex startet 0,3 Prozent im Plus bei 12.096 Punkten. Am Montag hatte der Dax mit einem leichten Plus von 0,5 Prozent und 12.071 Punkten geschlossen - und hielt die psychologisch wichtige Marke.

Die Europawahl beschäftigt die Anleger auch zwei Tage nach der Wahl: Auf einem Sondergipfel kommen die EU-Staats- und Regierungschefs zusammen und beraten über den künftigen EU-Kommissionspräsidenten. Hoffnungen macht sich unter anderem Manfred Weber (CSU), Spitzenkandidat der konservativen EVP-Fraktion, und die bisherige EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.

Die liberale Politikerin zeigte sich im Interview mit dem Handelsblatt angriffslustig: "Es kann doch nicht sein, dass nur die größte Partei Zugriff auf das Amt hat, zumal die EVP die Wahlen verloren hat", sagte Vestager. Ihre Parteienfamilie ...

