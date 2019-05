Zürich (awp) - Der Rückversicherer Swiss Re hat in Singapur über die Tochter Capital Markets eine Anleihe im Umfang von 100 Millionen US-Dollar ausgegeben, die Katastrophenrisiken bündelt. Das Papier wurde im Auftrag des US-Versicherers Security First an den Kapitalmarkt gebracht.Die verbrieften Risiken beinhalten den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...