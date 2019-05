Rotkreuz (ots) -



Mobility und die Emil Frey AG spannen zusammen: Carsharer können

ab sofort luxuriöse Autos der Marken Land Rover und Jaguar fahren.

Dadurch sollen noch mehr Schweizerinnen und Schweizer vom Autoteilen

überzeugt werden.



Indem sie ihre Carsharing-Technologie einbaut, verwandelt Mobility

seit kurzem Fahrzeuge von Autohändlern in Carsharing-Autos. So nutzt

das Unternehmen nicht nur Ressourcen effizient, sondern kommt auch zu

neuen Standorten in der ganzen Schweiz. Im Gegenzug erhalten die

teilnehmenden Garagen einen fairen Teil des Fahrtenumsatzes und

können Erfahrungen in der zukunftsträchtigen Sharing Economy sammeln.



Exklusive Fahrzeuge dank Zusammenarbeit mit Emil Frey



Nach dem "Auto Gewerbe Verband Schweiz" steigt mit der Emil Frey

AG nun ein weiterer Gewerbepartner in Mobilitys einjährigen Test ein.

Und zwar mit Marken, die Herzen höherschlagen lassen: Modelle von

Land Rover und Jaguar versprechen luxuriösen Fahrspass. Ab heute

stehen neun Fahrzeuge an fünf Standorten bereit. Finden sie Anklang,

sollen nach Ende des Tests sowohl die Anzahl wie auch die

Markenvielfalt ausgebaut werden.



- Bern, 2 Fahrzeuge (Jaguar F-Pace/Jaguar XF), Standort Bahnhof

Bern

- Ebikon, 2 Fahrzeuge (Land Rover Discovery Sport/Jaguar XF),

Standort Emil Frey AG

- Luzern, 1 Fahrzeug (Jaguar XE), Standort Bahnhof Luzern

- St. Gallen, 2 Fahrzeuge (Land Rover Velar/Jaguar XF), Standort

Bahnhof St. Gallen

- Zürich-Altstetten, 2 Fahrzeuge (Land Rover Discovery

Sport/Jaguar XE), Standort Autohaus Emil Frey AG



Mobility folgt den Markttrends



Zahlen zeigen: Jedes dritte in der Schweiz verkaufte Auto ist

heutzutage ein SUV. Mobility-Geschäftsführer Roland Lötscher folgert:

"Für uns ist es wichtig, vielfältige und attraktive Fahrzeuge zu

bieten. Nur wenn wir Trends und verschiedene Geschmäcker treffen,

können wir möglichst viele Menschen überzeugen, ihr Erst- oder

Zweitauto zu teilen statt zu besitzen." In diesem Verzicht liegt denn

auch der grosse, nachhaltige Hebel von Mobility. Studien zeigen, dass

ein Mobility-Auto zehn Privatautos ersetzt. "Umso mehr freue ich mich

über die Premium-Fahrzeuge. Sie machen Mobility noch attraktiver",

meint Lötscher.



CHF 9.00 pro Stunde und CHF 1.50 pro Kilometer



Für die neuen Fahrzeuge eröffnet Mobility extra eine neue

"Premium"-Kategorie. Die Fahrzeuge kosten CHF 9.00 pro Stunde und CHF

1.50 pro Kilometer - und damit weniger als bei Car-Rental-Anbietern.

Zudem deckelt Mobility dank ihrem Best-Price-Modell Fahrten von bis

zu 24 Stunden und 200 Kilometern bei CHF 300 für Genossenschafter

(bzw. bei CHF 310 für Abonnenten). Keinen Zugriff auf Premium haben

Lernfahrer sowie Junglenker unter 25 Jahren.



