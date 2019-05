Die RPC Bramlage Division hat sein Sortiment an Airless-Spendern aus der Magic-Reihe um ein neues Modell mit einem schlankeren Durchmesser von 40 mm in den Größen 50 ml und 100 ml erweitert. Der als Top-Filled konzipierte Airless-Spender verbindet eine elegante, zeitgemäße Optik am POS mit einer anwenderfreundlichen Handhabung und einer gleichbleibenden Dosierung von jeweils genau 1 ml. Der Spender ...

