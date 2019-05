In Zeiten niedriger Zinsen sollte der Staat die Schulden erhöhen, das Geld in Aktien und Immobilien anlegen - und die Erträge an die Rentner verteilen.

Viele Menschen in Deutschland machen sich berechtigte Sorgen über ihr Einkommen im Ruhestand. In den kommenden Jahrzehnten wird die Zahl der Beitragszahler sinken und die Zahl der Rentner zunehmen. Die Leistungen der umlagefinanzierten Rentenversicherung werden deshalb deutlich langsamer steigen als die allgemeine Wirtschaftsleistung.

Wer seinen Lebensstandard halten will, muss also mit Ersparnissen vorsorgen. Dabei stellen sich zwei Probleme. Zum einen sind die Zinsen seit Jahren sehr niedrig, sodass man mehr sparen muss, um ein gegebenes Ziel zu erreichen. Zum anderen ist es vor allem für Menschen mit niedrigen Einkommen schwer, die erforderlichen Sparbeiträge aufzubringen.

Um diese Probleme zu entschärfen, könnte der Staat die Vermögensbildung durch einen Bürgerfonds fördern. Die Idee ist einfach. Nicht nur das allgemeine Zinsniveau ist gesunken. Auch die Zinsdifferenz zwischen riskanten Vermögensanlagen wie Aktien und als sicher betrachteten Anlagen wie deutschen Staatsanleihen hat zugenommen. Der deutsche Staat genießt hohe Bonität und zahlt sehr niedrige Zinsen. Er könnte höhere Schulden aufnehmen oder den Schuldenabbau verlangsamen und die Mittel international breit diversifiziert in Aktien und Immobilien anlegen. Wenn die Anlagen sich höher verzinsen als die Schulden des Fonds, entsteht ein Ertrag. Dieser würde bei Eintritt in den Ruhestand an die Bürger ausgeschüttet. Jeder deutsche Staatsbürger erhielte ein Konto bei diesem Fonds, das Verbindlichkeiten und Aktiva des Fonds anteilig ausweist. Mit 67 Jahren würden die Verbindlichkeiten getilgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...