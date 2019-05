Bern (ots) -



Der Wirtschaftsverband SUISSEDIGITAL wertet das erste Quartal 2019

positiv. Trotz schwierigem Wettbewerbsumfeld konnten sich

verschiedene Verbandsmitglieder mit starken Leistungen gut behaupten.



"Der Telekommunikationsmarkt bleibt hart umkämpft - das zeigen

unsere Zahlen deutlich", sagt Simon Osterwalder, Geschäftsführer von

SUISSEDIGITAL. So verzeichnete die Branche im ersten Quartal 2019

gegenüber dem Vorjahr einen Abonnementen-Rückgang von 3.7 Prozent

(Details siehe unten). Trotzdem zieht Osterwalder eine positive

Bilanz: "Unsere Mitglieder haben gerade in den letzten Monaten

gezeigt, dass sie innovativ und konkurrenzfähig sind und bleiben. Man

darf den Abonnementen-Rückgang deshalb nicht überbewerten."



Das schnellste Netz der Schweiz ist ein Kabelnetz



So hat zum Beispiel das SUISSEDIGITAL-Mitglied sasag

Kabelkommunikation AG vor kurzem mit der Lancierung des schnellsten

Netzes der Schweiz auf sich aufmerksam gemacht. Die Bevölkerung in

und um Schaffhausen profitiert seit dem 7. Mai 2019 flächendeckend

von Hochgeschwindigkeitsinternet mit 1 Gigabit/s (weitere Infos:

https://bit.ly/2WOFcxA).



Erneuerung der Partnerschaft sichert Zugang zu 400'000 Haushalten



Ein weiterer Erfolg konnte das Verbandsmitglied Quickline AG

gestern bekannt geben. Dank der Erneuerung der Partnerschaft mit

verschiedenen regionalen Kabelnetzbetreibern wie WWZ und Valaiscom

sichert sich der Kabelnetzverbund für weitere fünf Jahre den Zugang

zu 400'000 Haushalten. Osterwalder: "Solche Partnerschaften sind

zukunftsweisend und stärken die Basis des Verbands."



Bestnoten für netplus.ch SA



Beispiele für herausragende Leistungen gibt es auch in der

Romandie. So hat netplus.ch SA, erfolgreicher Kabelnetzverbund in der

Westschweiz, in einer von SUISSEDIGITAL kürzlich durchgeführten

Marktforschungsstudie bei Faktoren wie Image des TV-Anbieters,

Qualität/Zuverlässigkeit des TV-Angebots und Zufriedenheit mit der

Internetgeschwindigkeit mit Bestnoten - und insbesondere auch besser

als der national tätige Konkurrent - abgeschnitten.



SUISSEDIGITAL ist der Wirtschaftsverband der Schweizer

Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 200 privatwirtschaftlich wie auch

öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die

knapp 2.2 Millionen Haushalte mit Radio, TV, Internet, Telefonie und

weiteren Angeboten versorgen.



