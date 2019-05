DAX - Widerstand erneut bestätigt

Henry Philippson,

Das deutsche Börsenbarometer bewegte sich nach der anfänglichen Schwäche seitwärts, es fehlten einfach die Impulse aus London und Übersee, da die dortigen Händler feiertags bedingt abstinent waren. Heute Morgen stieg der Index zunächst an bestätigte dann aber die negative Einschätzung von gestern ("So lange die Marke von 12.120 Punkten nicht per Stundenschluss herausgenommen werden kann, dominieren nun erneut die Abwärtsrisiken für einen erneuten Rücksetzer in den Bereich 11.850 bis 11.950 Punkte.") und kam wieder deutlich zurück.



Der Widerstand im Bereich 12.100/20 Punkte wurde heute Vormittag erneut eindrucksvoll bestätigt - ausgehend von diesem bereich gab der Index zwischenzeitlich deutlich über 100 Punkte danach. An der übergeordnet bärischen Einschätzung von gestern hat sich nichts geändert, wenngleich im (ultra) kurzfristigen Zeitfenster zunächst mit einer technischen Erholung in den Bereich 12.050/70 Punkte gerechnet werden muss. Erst oberhalb von 12.120 Punkten (Stundenschluss) bekommen die Bullen wieder Oberwasser, bis dahin bleibt der Weg des geringsten Widerstands vorerst weiter klar südwärts.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.04.2019 - 28.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2014 - 28.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

