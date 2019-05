Der französische Staat ist der größte Aktionär von Renault und verlangt Arbeitsplatzgarantien. Analysten rechnen mit längeren Verhandlungen.

Die französische Regierung besteht bei der geplanten Fusion von Renault mit dem italienisch-amerikanischen Autobauer Fiat Chrysler auf Arbeitsplatzgarantien. Er habe dem Renault-Chef sehr deutlich gesagt, dass dies Priorität für die Aufnahme von Verhandlungen habe, sagte Finanzminister Bruno Le Maire am Dienstag dem Radiosender RTL. "Eine Garantie für den Erhalt von Arbeitsplätzen und Industrieanlagen in Frankreich." Zudem müsse Frankreich in der Führung der fusionierten Gesellschaft gut vertreten sein. Als weitere Forderung machte Le Maire geltend, dass der neue Konzern führend in der Entwicklung von Batterien für Elektroautos sein müsse.

Bei einem Bund mit Fiat Chrysler will Paris zudem erreichen, dass der japanische Renault-Partner Nissan eingebunden wird. "Ich möchte, dass dieser Deal im Rahmen der Allianz zwischen Renault und Nissan stattfindet", sagte Le Maire.

Der französische Staat ist mit 15 Prozent größter Aktionär von Renault. Bei einer Fusion würde sich der Anteil auf 7,5 Prozent halbieren. Dennoch pocht Frankreich auf einen starken Einfluss. Italien hat bereits signalisiert, dass man sich an einer fusionierten Gesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...