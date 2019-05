Weinfelden (ots) -



Der Swissmechanic Wirtschaftsbarometer zeigt, dass die

Konjunkturdynamik in der MEM-Branche 2019 abflacht. Die MEM-Exporte

lagen im April nur noch leicht im Plus. Die Stimmung unter den

Unternehmen ist aber immer noch verhalten positiv. Treten die

politischen Belastungsfaktoren im Aus- und Inland in den Hintergrund,

ist nächstes Jahr mit einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach

Investitionsgütern zu rechnen.



Das Wachstumstempo der Schweizer MEM-Branche kühlt sich nach dem

Boom 2018 im laufenden Jahr ab. Das zeigt sich beispielsweise an den

heute veröffentlichten Exportzahlen der Eidgenössischen

Zollverwaltung für den Monat April. Die neue Quartalsbefragung der

Mitgliedsunternehmen von Swissmechanic - dem führenden Verband von

KMU in der MEM-Branche - bestätigt dieses Bild. Rund ein Drittel der

Unternehmen berichten von einem abnehmenden Auftragsbestand, während

etwa ein Viertel der Unternehmen einen steigenden Auftragsbestand

vermeldet. Für den erwarteten Auftragsbestand im zweiten Quartal 2019

akzentuiert sich dieses Bild sogar noch.



Trotzdem ist die Stimmung unter den Swissmechanic

Mitgliedsunternehmen verhalten positiv. Rund zwei Drittel der

Unternehmen erachten das aktuelle Geschäftsklima als günstig, rund

ein Drittel als ungünstig. Die Unternehmen, welche angeben, dass

Produktionsbehinderungen bestehen, lokalisieren diese insbesondere

bei der Schwierigkeit, qualifiziertes Personal zu finden. Dies

überrascht nicht, weil nach dem Beschäftigungsaufbau im letzten und

zu Beginn dieses Jahres der Arbeitsmarkt für MEM-Facharbeiter

zunehmend ausgetrocknet ist.



Die Abkühlung der Wachstumsdynamik der Schweizer MEM-Branche im

Jahr 2019 ist der eingetrübten Investitionslaune im Aus- und Inland

geschuldet, welche eine Konsequenz aus zahlreichen politischen

Unsicherheiten ist, vom Handelskrieg USA-China bis hin zum Verhältnis

Schweiz-EU. Mit der kürzlich erfolgten Annahme der Steuervorlage und

AHV-Finanzierung (STAF) hat sich eine davon entschärft. Es ist davon

auszugehen, dass im Laufe des Jahres andere politische

Belastungsfaktoren in den Hintergrund treten und die Nachfrage nach

Investitionsgüter 2020 wieder anzieht.



SWISSMECHANIC ist der führende Arbeitgeberverband der KMU in der

MEM-Branche. Die 1400 angeschlossenen Betriebe beschäftigen mehr als

70'000 Mitarbeitende, davon 6000 Lernende, und generieren ein

jährliches Umsatzvolumen von rund 15 Milliarden Schweizer Franken.

Der Verband ist in 15 regionale Sektionen und eine

Branchenorganisation gegliedert.



Originaltext: Swissmechanic Schweiz

