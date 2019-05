Es wird viel weniger geraucht. Das bekommt auch Philip Morris zu spüren. Nun zieht der Marlboro-Konzern Konsequenzen und stellt Ende 2019 die Zigarettenproduktion in Berlin ein. Über tausend Mitarbeiter sind betroffen.

AnfDer Tabakkonzern Philip Morris will die Zigarettenproduktion in seinem Berliner Werk beenden. "Die Veränderung des Konsumentenverhaltens erfordert eine deutliche Reduzierung der Produktionskapazitäten", sagte der Vize-Präsident EU Manufacturing bei Philip Morris International, Mark Johnson-Hill, am Dienstag. Der Plan ist, die Produktion zum 1. Januar 2020 einzustellen.

Nach Unternehmensangaben soll es für etwa 950 der rund 1050 Mitarbeiter "faire und sozialverträgliche Lösungen" geben. Rund 75 Jobs sollen am Standort verbleiben, weitere 25 Arbeitsplätze sollen nach Dresden und Gräfelfing verlagert werden.

Zuletzt hatte der Tabakkonzern Anfang des Monats mit seiner Kritik an den deutschen Plänen für ...

