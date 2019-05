Der chinesische Internethändler und Amazon-Konkurrent Alibaba soll Berichten zufolge nach dem größten Börsengang aller Zeiten an der Wall Street nun eine milliardenschwere Zweitnotierung in Hongkong planen und bis zu 20 Mrd. Dollar dabei einnehmen wollen. Das Kapital soll in neue Technologien und den Ausbau seines Geschäfts investiert werden. European Lithium gab bekannt, das Ressourcenbohrprogramm in Wolfsberg fortzusetzen. Mit den Bohrungen wird die JORC-konforme Ressource um 4,68 Mio. Tonnen auf 10,98 Mio. Tonnen erweitert werden. Der Abschluss der übertägigen Phase-I-Bohrungen sollte innerhalb von fünf Wochen erfolgen. Die Ergebnisse werden anschließend und umgehend veröffentlicht. Chairman Tony Sage: "Wir sind mit den ...

