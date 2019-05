Sehr geehrter Herr Marinov, sehr geehrter Herr Krekel,auch wir hatten bereits bei der letzten MKK im Dezember 2018 das Vergnügen miteinander zusprechen. Damals haben Sie ja einige Dinge in Aussicht gestellt, die Sie umsetzen wollten. Neben der Bereinigung Ihres Portfolios zählte auch die teilweise Rückzahlung (25%) der ausstehenden Unternehmensanleihe zu diesen Vorhaben. Da frage ich doch einfach mal: Was gibt es Neues? Konnten Sie Ihre Pläne allesamt in die Tat umsetzen?

Antwort von Marin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...