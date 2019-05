Knochenbrüche, Platzwunden und Nächte im Krankenhaus: E-Scooter sorgen nicht nur für spaßige Fortbewegung. Das haben Länder, in denen sie unterwegs sind, erkannt. Deutschland könnte noch vorbeugen - tut das aber kaum.

Wer sich im Stadtzentrum von Austin einen E-Scooter mit dem Handy ausleihen möchte, der erkennt in der App eines Anbieters vor lauter Scooter-Symbolen oftmals die Straßennamen nicht mehr - so gewaltig ist das Angebot. An den Straßenecken im Stadtzentrum tummeln sich Scooter von Bird, Lyft, Lime, Jump und vielen weiteren Anbietern. Sie locken mit simpler wie spaßiger Fortbewegung zu günstigen Preisen. In Kürze sollen sie das auch in Deutschland tun. Das hat der Bundesrat erlaubt und schon Mitte Juni dürfte es so weit sein.

Dass diese neue Form der Mobilität hierzulande nicht nur für umweltschonenden Verkehr und Spaß sorgen wird, lässt sich in Austin erahnen. Die US-Stadt hat zusammen mit dem örtlichen Gesundheitswesen Unfälle mit und durch die elektrischen Tretroller ausgewertet - so detailliert wie keine andere Region.

Die Unfallzahlen in der texanischen Stadt sind erschreckend. 192 Personen wurden in Austin bei Unfällen mit E-Scootern bereits verletzt. Bis auf einen Fußgänger und einen Fahrradfahrer handelte es sich dabei stets um die Fahrer der Tretroller. In Austin sind Leih-E-Scooter zwar bereits seit Anfang April 2018 verfügbar. Die Studie befasst sich allerdings nur mit Unfällen im Zeitraum vom 5. September bis zum 30. November 2018. Das lässt die Zahlen noch dramatischer wirken: 192 Verletzte in gerade einmal 87 Tagen. Im Schnitt also etwas mehr als zwei Verletzte pro Tag.

Und damit nicht genug: Insgesamt gab es in dem Zeitraum in Austin sogar 271 Personen mit Verletzungen, die potenziell aus Unfällen mit E-Scootern stammen. Ganz sicher war das allerdings nur bei den 192 Verletzten. Fast die Hälfte von ihnen ist zwischen 18 und 29 Jahren alt. Und von den Verletzten, die die Stadt Austin befragt hat (insgesamt 125 Fahrer), ist mit einem Drittel der größte Teil bei der ersten Fahrt mit einem E-Scooter gestürzt.

Situation in Wien und Zürich weniger dramatisch?

Da wäre es doch an der Zeit, Unfällen in Deutschland vorzubeugen, wo die Scooter ganz neu nach Deutschland kommen sollen und viele Fahrer das erste Mal mit einem E-Scooter unterwegs sein werden. Doch bislang fühlen sich weder das Verkehrsministerium noch die Anbieter berufen, die deutschen Großstädter auf das sichere Fahren der E-Scooter vorzubereiten.

