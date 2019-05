Auch Eignungstests entscheiden, wer Medizin studieren darf. Akademien werben mit teuren Vorbereitungskursen, ein Anbieter ließ Teilnehmer Leichen sezieren. Experten bezweifeln, dass die Zulassungschancen so steigen.

Schon am ersten Tag fiel der Unterricht aus. Josephine Mark erhält noch Tag zuvor noch eine E-Mail, andere Kursteilnehmer bekommen keine Benachrichtigung. An einem Montagmorgen im November stehen sie unschlüssig vor den Kölner Seminarräumen der Prometheus Akademie. "75 Prozent unserer Teilnehmer erhalten innerhalb eines Jahres einen Medizinstudienplatz", wirbt die Prometheus Akademie auf ihrer Homepage. Deshalb haben sich für den Winterkurs in Köln 67 Teilnehmer angemeldet, auch Josephine Mark. Für sie klingt die Werbung der Akademie wie ein Versprechen auf ein Wunder.

Mark hat einen Abitur-Notendurchschnitt von 2,2 und damit kaum Chancen auf einen regulären Studienplatz in Medizin. Prometheus aber verspricht: Das Vorsemester Medizin bereite optimal auf Auswahlgespräche und Medizinertests vor, der Kurs werde auch von internationalen Universitäten angerechnet. "Auch für Sie kann das der schnelle Weg zum Medizinstudium sein."

4000 Euro haben Marks Eltern an Prometheus gezahlt, um den Traum ihrer Tochter wahr werden zu lassen. Doch am Ende des Kurses ist die kaum schlauer als zuvor. Der Unterricht fällt immer wieder aus, oder wird nur von Studenten provisorisch übernommen. Mark hat nie das versprochene Anatomiepraktikum an der Charité in Berlin absolviert. Auf ihr Zeugnis musste sie monatelang warten, und selbst jetzt stimmen die Angaben darauf nicht. Und auch ausländische Universitäten erkennen anders als von Prometheus versprochen das Vorsemester nicht an.

Josephine Mark heißt eigentlich anders, weil es um ihre zukünftige Karriere geht, will sie ihren Namen nicht veröffentlichen. Junge Menschen wie sie gibt es Tausende in Deutschland. Sie wollen Medizin studieren, scheitern aber an den Hürden der Universitäten. 62.000 Bewerber kämpfen um 11.000 Studienplätze. Sie wollen Medizin studieren, scheitern aber an den Hürden der Universitäten. Im vergangenen Jahr hat das Verfassungsgericht beschlossen, dass die Abiturabschlussnote nicht länger das einzige Kriterium für ein Medizinstudium sein darf. Abiturienten können etwa durch soziales Engagement ...

