Rund 115 Teilnehmer hatten sich zur gemeinsamen Tagung angemeldet. Wichtiges Thema der Tagung war die Elektromobilität, die FEHR-Präsident Christoph Hansen in seiner Begrüßung als "ein riesiges Geschäftsfeld für das Elektrohandwerk" bezeichnete.

Ein E-Auto verdoppelt den Haushaltsstromverbrauch

Einen Überblick über das aktuelle Marktgeschehen gab Stefan Petri, FEHR-Referent Technik. Er erläuterte die Förderprogramme der Bundesregierung im Bereich E-Mobilität und ging auf u.a. das Thema "Laden zu Hause" ein. So benötigt ein typisches E-Auto bei einer Jahresfahrleistung von 15000km rund 3000kWh. Das bedeutet grob, dass sich der Jahresstromverbrauch eines Haushalts bei Anschaffung eines E-Autos in etwa verdoppelt - sofern man überwiegend zu Hause lädt.

Über das Thema Kundenberatung informierte FEHR-Vizepräsident Stefan Ehinger. Er betonte, dass ein Kundengespräch im Bereich E-Mobilität nur teilweise technisch geprägt sei - mindestens ebenso viel Informationsbedarf haben die Kunden zu Themen wie Fördermöglichkeiten, Fahrverhalten eines E-Autos usw. Hier solle man auf diese Fragestellungen vorbereitet sein. Betriebe, die in diesem Geschäftsfeld aktiv werden wollen, sollten sich daher unbedingt zum E-Mobilität-Fachbetrieb qualifizieren.

Über die Kooperation des FEHR mit dem ADAC informierte Harald Stockinger vom ADAC. Diese sieht vor, dass sich Mitglieder des Automobilclubs durch E-Mobilität-Fachbetriebe in Bezug auf die Ladeinfrastruktur beraten lassen können. Hierfür empfiehlt der ADAC seinen Mitgliedern bei Interesse einen E-Mobilität-Fachbetrieb in deren Nähe. Dieses Angebot will der ADAC bei seinen Mitgliedern offensiv bewerben - voraussichtlich ab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...