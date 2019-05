Die Gehälter von Vorstandschefs in Europa steigen auf das Niveau ihrer US-Kollegen. Der Linde-CEO verdient 56 Millionen Euro, Roche-Chef Schwan erhält 32,7 Millionen Euro.

Bei amerikanisch geprägten Fusions-Unternehmen wie Linde und Anheuser-Busch InBev stoßen die Vorstandsgehälter auch in Europa in neue Dimensionen vor. Steve Angel, Vorstandschef des Industriegase-Riesen Linde, verdiente im vergangenen Jahr alles in allem 55,8 Millionen Euro, wie aus einer Analyse der Vergütungsberatung hkp hervorgeht, die Reuters am Dienstag vorlag. 41,4 Millionen Euro davon entfielen allein auf Boni und Pensionsansprüche, die vertragsgemäß wegen der Fusion von Linde mit seinem bisherigen Arbeitgeber Praxair sofort zur Auszahlung fällig wurden. Dabei ist es weitgehend das gleiche Unternehmen, das der Amerikaner nun führt.

Roche-Chef Severin Schwan, jahrelang Europas bestbezahlter Manager, wurde mit seinen 12,5 Millionen Euro im vergangenen Jahr von ABInBev-Chef Carlos Brito deutlich übertroffen. Der Brasilianer kam auf eine Vergütung von 32,7 Millionen Euro und profitierte dabei von einem Programm, mit dem der in Belgien registrierte Brauereikonzern seine Top-Manager ...

