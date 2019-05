Rewe-Chef Lionel Souque drängt mit dem Kauf des Großhändlers Lekkerland ins Belieferungsgeschäft für Kioske, Tankstellen und Schnellrestaurants. Doch noch ist die Übernahme nicht in trockenen Tüchern.

Mit offenem Hemdkragen fläzte Rewe-Chef Alain Caparros auf einer Couch in der Kölner Zentrale des Supermarktkonzerns und plauderte mit französischem Akzent über Sinn und Unsinn veganer Ernährung, über die Performance des 1. FC Köln - und über einen Deal, der ihn in Rage brachte: den Kauf der Kaisers-Tengelmann-Läden durch den Rivalen Edeka. "Das ist die letzte große Übernahme, die im deutschen Lebensmittelmarkt stattfinden kann", wetterte Caparros im Interview mit der WirtschaftsWoche.

Fast auf den Tag genau vier Jahre sind seither vergangen. Bei Rewe hat Caparros-Nachfolger Lionel Souque das Kommando übernommen - und schickt sich nun an, zu zeigen, dass der Tengelmann-Verkauf wohl doch nicht der letzte große Deal war. Rewe will den angeschlagenen Fachgroßhändler Lekkerland komplett übernehmen, teilte der Kölner Konzern am Dienstag mit. Lekkerland, spezialisiert auf die Belieferung von Tankstellen, Kiosken, ...

