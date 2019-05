Im Januar 2019 erklärte Dave Limp, Senior Vice President Devices and Services bei Amazon, in einem Interview mit The Verge, dass weltweit mehr als 100 Millionen Geräte verkauft wurden, die mit Alexa Voice Service (AVS) ausgestattet sind. Diese Zahl verblasst im Vergleich zur Anzahl der Smartphones, auf denen entweder Siri oder der Google Voice Assistant (GVA) vorinstalliert ist. Hingegen entscheiden sich Menschen, die Alexa-kompatible Geräte kaufen, aktiv für Alexa, während Smartphone-Nutzer die vorinstallierten Assistenten vielleicht niemals verwenden. Einen Sprachassistenten im Telefon zu haben, ist eine nette Funktion, aber Nutzer verfügen damit nicht über das Potenzial und die Bequemlichkeit einer Freisprechfunktion, die sie mit Produkten wie den intelligenten Amazon-Echo-Lautsprechern erhalten. Diese 100 Millionen Alexa-Geräte umfassen laut Amazon neben den eigenen Echo-Lautsprechern auch Fremdgeräte von mehr als 4500 verschiedenen Herstellern, davon über 150 Produkte mit Alexa Built-in und rund 28.000 unterschiedliche Produkte, die mit Alexa zusammenspielen.

Eine Lösung von NXP Semiconductors ermöglicht erstmals den Einsatz eines preisgünstigen Mikrocontrollers (MCU) für die Integration von Alexa in eine wesentlich breitere Vielfalt von Geräten. Die Notwendigkeit, einen teuren Applikationsprozessor oder einen Mikroprozessor einzusetzen, entfällt und es wird viel einfacher für viele Hersteller, ihre Produkte mit Alexa auszustatten. Wir werden auf die Unterschiede zwischen Works-with-Alexa-Produkten und denen mit Alexa Built-in eingehen. ...

