Most Actives des Handelstages: Wirecard Call DF28B4 http://bit.ly/2WB6rPD Wirecard Call ST48B0. http://bit.ly/2VRhcc0 3M CP7UJA http://bit.ly/2VY2S1e Nach dem verlängerten Wochenende starten die US Märkte freundlich in die verkürzte Woche. Die US Autobauer reagieren heute erst auf die Fusionsphantasie in der Branche, nachdem gestern FiatChrysler dem französischen Wettbewerber einen Antrag gemacht hatte. Der internationale Handelskonflikt bleibt Thema. US-Präsident Trump hatte während seines Staatsbesuchs in Japan gesagt, die USA seien für einen Handelsdeal mit China noch nicht bereit. Amerikanische Zölle auf chinesische Güter könnten sehr schnell sehr deutlich erhöht werden. Goldman Sachs haben sich den Pharmasektor angesehen: Pfizer bekommt ein "Conviction Buy", Johnson&Johnson ein "Buy". Gilead dagegen eine Verkaufsempfehlung. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß