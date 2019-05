Leonardo DiCaprio und Bill Gates haben in den US-Hersteller von veganen Burgern investiert. Nun will Beyond Meat den europäischen Markt erobern.

Es war der erfolgsreichste Börsengang in den USA seit Jahren: Die Aktien der auf vegane Burger spezialisierten Firma Beyond Meat schossen bei ihrem Debüt Anfang Mai um mehr als 160 Prozent in die Höhe. Kaum ein Lebensmittel wird aktuell so gehypt wie die fleischlosen Burger des kalifornischen Unternehmens, zu dessen Investoren Schauspieler Leonardo DiCaprio und Microsoft-Gründer Bill Gates gehören.

Nun will Beyond Meat den europäischen Markt erobern und hat dafür eine Partnerschaft mit dem niederländischen Fleischlieferanten Zandbergen ausgeweitet, wie das US-Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Am Firmensitz von Zandbergen in Zoeterwoude soll eine neue Produktionsstätte errichtet werden, die die erste von Beyond Meat außerhalb der USA wäre. Sie soll im ersten Quartal 2020 fertiggestellt sein. Bislang importiert Beyond Meat seine Produkte und vertreibt diese in Europa über Zandbergen.

