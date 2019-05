Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SAC: Sanochemia am 28.5. -12,28%, Volumen 19% normaler Tage , WXF: Warimpex am 28.5. -2,53%, Volumen 106% normaler Tage , AMS: AMS am 28.5. -1,56%, Volumen 33% normaler Tage , ZAG: Zumtobel am 28.5. 2,89%, Volumen 98% normaler Tage , PAL: Palfinger am 28.5. 3,87%, Volumen 96% normaler Tage , SEM: Semperit am 28.5. 4,54%, Volumen 304% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Semperit SEM 12.900 4.54% Palfinger PAL 26.850 3.87% Zumtobel ZAG 6.050 2.89% AMS AMS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...