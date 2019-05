Tagesausblick für 29.5.: DAX pendelt in enger Range. Autozulieferer und Nordex im Aufwind!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Investoren blieben heute weiter abwartend. Mangels Wirtschaftsdaten und Unternehmenszahlen fehlten die Impulse für signifikante Bewegungen an den Finanzmärkten. So pendelte der DAX in einer engen Range zwischen 12.000 und 12.100 Punkten und schloss in der Mitte der Bandbreite. Der EuroStoxx50 gab im Vergleich zum Vortag auf 3.350 Punkte leicht nach.

Die Unsicherheit spiegelte sich auch am Anleihemarkt wider. So sank die Rendite langfristiger deutscher Bundesanleihen auf den tiefsten Stand seit Q3 2016. Gold, Silber und Öl gaben im Tagesverlauf ebenfalls nach. Der Euro/US-Dollar-Kurs tauchte unter die Marke von 1,12 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Automobilzulieferer wie Leoni, Norma und Schäffler kamen zuletzt kräftig unter Druck. Heute legte der Sektor wieder den Vorwärtsgang ein. Leoni deutet aktuell einen Ausbruch aus dem kurzfristigen Seitwärtstrend an. Die Blicke sind nun auf die Widerstandsmarke bei EUR 15 gerichtet. Norma Group erhielt einen Auftrag von einem britischen Autohersteller. Die Aktie schob sich daraufhin über die 10-Tage-Durchschnittslinie. Adidas erreicht ohne besondere Nachricht ein neues Allzeithoch. Nordex konnte den zweiten Großauftrag aus den USA in diesem Monat einfahren. Anleger zeigten sich erfreut. Die Portoerhöhung seitens der Deutschen Post ist beschlossen. Der Aktie half dies dennoch noch nicht. Das Papier nimmt Kurs auf das Februartief von EUR 25. Ebenfalls unter Druck zeigten sich heute Chipwerte wie Aixtron und Dialog Semiconductor. Infineon konnte sich dem Trend entziehen und versucht sich im Beriech von EUR 16,40 zu stabilisieren.

Vivendi plant den Kauf des Bezahlfernsehsenders M7. Die Anleger zeigten sich von diesem Plan erfreut. In den USA standen nach dem gestrigen Feiertag die Anteilsscheine von Nike und Boeing hoch im Kurs. Unter Abgabedruck blieben derweil Halbleiterwerte wie Intel.

Aroundtown Property, Rocket Internet und Tele Columbus legen Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor und LEG Immobilien und Wacker Neuson laden morgen zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Deutschland - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Mai

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken:12.100/12.220/12.300 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.710/11.850/11.940/ 12.000 Punkte

Der DAX sitzt weiterhin fest in der Bandbreite zwischen 12.000 und 12.100 Punkte. Nachhaltige Impulse kommen frühestens beim Ausbruch aus der Range. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Erholung bis 12.220712.300 Punkte. Auf der Unterseite droht eine Konsolidierung bis 11.850 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 03.04.2019 - 28.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 29.05.2014 - 28.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 4,15 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 5,06 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.05.2019; 17:33 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

