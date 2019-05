Die Long Term Stock Exchange für langfristig denkende Unternehmen will dieses Jahr an den Start gehen. Die Börse soll ein wachsendes Problem zu lösen.

Am Anfang war es nur so eine Idee. Was wäre, wenn es eine eigene Börse für innovative und langfristig denkende Unternehmen gäbe? Ein Handelsplatz speziell für Start-ups wie die Fahrdienste Uber und Lyft, aber auch den Elektroautohersteller Tesla und alle anderen Unternehmen, die sich nicht so sehr um vierteljährliche Umsatzsprünge scheren, sondern in fünf, zehn oder 15 Jahren den ganz großen Durchbruch schaffen wollen?

"Viele haben geglaubt, ich spinne", erinnert sich Eric Ries im Gespräch mit dem Handelsblatt. Der 40-Jährige ist Unternehmer, Investor und Autor der Silicon-Valley-Bibel "The Lean Start-up". Darin rät er Start-ups, mit möglichst wenig Kapital schnell ein Produkt auf den Markt zu bringen und es später zu perfektionieren. Eine Methode, die gerade im Silicon Valley viele Nachahmer findet.

Die Idee einer neuartigen Börse, die - natürlich - in San Francisco beheimatet sein würde, ließ Ries nicht los. Bereits im Jahr 2012 gründete er die Long Term Stock Exchange (LTSE) und begann den langwierigen Weg, die US-Börsenaufsicht SEC von seinen Plänen zu überzeugen.

Am 10. Mai kam er seiner kühnen Idee einen großen Schritt näher. Die SEC gab grünes Licht, damit die LTSE der 14. Börsenplatz der USA werden kann. Einige kleinere Genehmigungen stehen noch aus, doch wenn alles nach Plan läuft, könnte die LTSE noch in diesem Jahr mit dem Handel beginnen.

Ries versucht, mit seiner Börse ein wachsendes Problem zu lösen: Start-ups bleiben immer länger in privaten Händen, weil sie abgeschreckt sind von Hochfrequenzhändlern, Aktivisten und Leerverkäufern und dem ewigen Druck, nach jedem Quartal steigende Umsätze zu präsentieren. Dank spendabler Wagniskapitalgeber werden sie ausreichend mit Kapital versorgt, um den Gang aufs Parkett so lange wie möglich aufzuschieben.

LTSE will langfristigen Aktionären mehr Stimmrechte geben

Vom größten Teil des Wachstums und der Wertsteigerung können Kleinanleger somit nicht mehr profitieren. Doch es wird nicht einfach werden, sich als neuer Spieler neben den Platzhirschen New York Stock Exchange (NYSE) und Nasdaq zu behaupten.

In groben Zügen plant die LTSE, langfristigen Aktionären mehr Stimmrechte zu geben. Das soll ein Anreiz sein, die Anteilseigner an sich zu binden und weniger anfällig für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...