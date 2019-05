Bei der Einhell Germany AG (kurz "Einhell") gab es diese Woche Neuigkeiten. Und zwar ist ein neues Vorstandsmitglied bestellt worden, mit Wirkung zum 1. Juli 2019. Den Posten des Vorstandsmitglieds für den Bereich "IT und Digitalisierung" soll demnach Herr Dr. Christoph Urban übernehmen. Dieser ist kein Unbekannter für Einhell - denn er sei bereits seit 2002 "in leitender Funktion" beim Unternehmen tätig, so Einhell. Seit 2005 ist er für den Bereich IT (auf Konzernebene) verantwortlich und seit ...

