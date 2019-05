Daimler investiert in Russland und sieht dort Chancen. Diese Woche teilte der Konzern mit, dass eine neue

"Produktionsstätte für Lkw-Kabinen in Nabereschnyje Tschelny" eröffnet worden ist. Daimler bzw. in dem Fall die Tochter Daimler Trucks agiert da nicht alleine, sondern mit einem russischen Partner namens KAMAZ. Entsprechend arbeiten die beiden in einem Joint Venture namens "DAIMLER KAMAK RUS (DK RUS)" zusammen. Es geht da um keine kleinen Beträge, denn der Meldung zufolge handelt es ...

