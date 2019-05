Das dürfte die Aktionäre der STS Group - und damit auch den Großaktionär Mutares - freuen: Das Unternehmen meldete diese Woche einen "wichtigen Großauftrag aus China". Der Automobil-Zulieferer hatte im vorigen Jahr bekanntlich unter dem schwächelnden Automobilmarkt in China gelitten. Das zeigte sich auch am Aktienkurs, der katastrophal aussieht und wer beim Börsengang zum Zuge kam und seitdem dabei blieb, sitzt auf herben Buchverlusten. Doch bessert sich nun die Lage für die STS Group in China ...

