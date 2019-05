Wer wird nächster EU-Kommissionschef? EU-Präsident Donald Tusk ist am Abend von den EU-Staats- und Regierungschefs mit der Personalsuche beauftragt worden. In drei Wochen soll der- oder diejenige gefunden sein.

Die EU-Staats- und Regierungschefs drücken nach der Europawahl bei der Neubesetzung wichtiger EU-Posten aufs Tempo. EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte nach dem Ende des EU-Gipfels am Dienstagabend in Brüssel, er hoffe, zwei der bald vakanten Positionen bis zum nächsten Spitzentreffen am 20. und 21. Juni besetzten zu können.

Eine davon sei das Amt des Kommissionspräsidenten. Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte, eine schnelle Besetzung sei wichtig, damit die EU nach den Wahlen Handlungsfähigkeit beweise. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stemmt sich jedoch gegen das von Merkel favorisierte Prinzip, wonach einer der Spitzenkandidaten der Fraktionen aus dem EU-Parlament die EU-Kommission künftig steuern soll. Damit ist weiter offen, ob der derzeitige Favorit für den Job, der Chef der Christdemokraten im Brüssler Parlament, Manfred Weber, den Zuschlag erhält.

Hintergrund ist der Machtkampf um den europäischen Top-Posten. Die große Koalition in Deutschland und das Europäische Parlament pochen darauf, dass einer der beiden im Wahlkampf präsentierten Spitzenkandidaten - Manfred Weber für die konservative EVP-Fraktion und Frans Timmermans für die Sozialisten - neuer Kommissionspräsident wird. Dieses Spitzenkandidaten-Prinzip sehen etliche EU-Regierungschefs nicht als zwingend an - neben Macron etwa auch die osteuropäischen Visegrad-Staaten. Für die Slowakei, Tschechien, ...

