Basel, 29. Mai 2019

MCH Group verkauft ihre Beteiligung an der Art Düsseldorf

Die MCH Messe Schweiz (Basel) AG, eine Gesellschaft der MCH Group in Basel, veräussert ihre Beteiligung von 25.1 Prozent an der art.fair International GmbH in Köln zu gleichen Teilen an die Angus Montgomery (HK) Ltd und die TFI Ltd.

Die art.fair International GmbH in Köln ist die Veranstalterin der Kunstmesse Art Düsseldorf. Die MCH Group hatte im Februar 2017 ihre Beteiligung an der Art Düsseldorf erworben und diese beim erfolgreichen Aufbau der damals neu ins Leben gerufenen Messe unterstützt. Im Herbst 2018 hat sich die MCH Group entschieden, ihre Entwicklung eines Portfolios mit regionalen Kunstmessen nicht weiter zu verfolgen und die diesbezüglichen Beteiligungen zu veräussern.

Hinter den beiden Käufergesellschaften stehen die im internationalen Messe- und Kunstmarkt engagierten und bekannten Sandy Angus und Tim Etchells. "Es freut uns, dass wir mit ihnen zwei äusserst kompetente neue Partner für die Art Düsseldorf gefunden haben", sagt Hans-Kristian Hoejsgaard, Verwaltungsratsmitglied und CEO a.i. der MCH Group. "Sie werden die Art Düsseldorf darin unterstützen, ihre sehr erfolgreiche Entwicklung weiter fortzusetzen."

