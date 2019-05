Das Logistikcenter und der angeschlossene Anlagenbau befinden sich in Essen bei der Siloxa AG. Ziel des Unter-nehmens ist, primär den deutschen Markt mit innovativen Industriekälte-Systemen der beiden italienischen Hersteller Cosmotec und Onda zu bedienen. "Wenn man so will, sind wir die Vertriebsorganisation dieser beiden Qualitätsanbieter für den Schwerpunkt B2B", erklärt Michele Maggio, Geschäftsführer der Siloxa Cooling GmbH.

Allerdings werden nicht einfach nur Standardkühler vertrieben. Eine wesentliche Kernkompetenz des neuen Unternehmens ist der angeschlossene Anlagenbau in Essen. Hier werden individuell maßgeschneiderte Prozesskühlungen passgenau geplant und gefertigt ...

