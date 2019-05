Bereits auf der vorigen ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens in Bonn war dies ein Thema gewesen: Der Kauf von Flugzeugen für DHL bzw. DHL Express, statt diese zu leasen. Der Vorstandsvorsitzende hatte die Motivation dazu erläutert. Und da ist die Deutsche Post wohl konsequent, denn z. B .am Dienstag hieß es dazu, dass DHL Express die Interkontinentalflotte um eine Boeing 777 erweitert. Mit diesen Frachtflugzeug sei das erste "von 14 neu bestellten Boing 777 Frachtflugzeugen" an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...