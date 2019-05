RATING: FITCH SENKT GLAXOSMITHKLINE AUF 'A-' VON 'A' - AUSBLICK 'STABIL' Immofinanz setzt im Startquartal 2019 die sehr gute Entwicklung des Vorjahres fort Kreise: Renault will Fusion mit Fiat Chrysler in Kürze zustimmen Roche bringt neuen Protein-Test für Krebs auf den Markt Aroundtown bestätigt Ausblick Bloß keine Kapitalerhöhung: Deutsche Bank erwägt Senkung des Eigenkapitalquote-Ziels (HB) Highlight-Gruppe nach drei Monaten im Plan - Jahresprognose bestätigt Knorr-Bremse startet kraftvoll ins Jahr 2019 - erhöht Prognose paragon sieht DPR-Prüfungsverfahren des Konzernabschlusses 2017 inhaltlich als beendet an Tele Columbus AG startet planmäßig in das Geschäftsjahr und der Vorstand bestätigt die Prognose für 2019 ...

