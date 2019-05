Der Batteriehersteller Varta +3,31% steigt mit dem Kauf des ehemaligen Spin-off Varta Cosumer Batteries wieder in das Geschäft mit Gerätebatterien für Endkunden ein. Anlegern gefällt der Zukauf - die Varta-Aktie kann zulegen.Der Netto-Kaufpreis werde bei rund 100 Millionen Euro liegen, teilte Varta am Mittwoch in Ellwangen mit. Endgültig werde dieser erst nach Abschluss des Transaktion feststehen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...