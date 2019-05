Leicht nach unten ging es gestern für die europäischen Börsen. Dieses Mal waren es nicht weitere Befürchtungen um den Handelskrieg zwischen den USA und China, sondern der Wahlerfolg der rechten Lega in Italien schürte Sorgen um eine weitere Verschuldung des Landes. Der EuroStoxx 50 endete mit einer 0,5% tieferen Schlussnotierung, auch in Frankreich und in Deutschland ging es in ähnlichem Ausmaß nach unten. Im Vergleich mit den anderen wichtigen Börsen konnte sich London mit einer Abgabe von 0,1% relativ gut halten, hier stützten starke Minenwerte auf Grund steigender Eisenerzpreise den Index. Abgeben musste einige Banken, Societe Generale schloss mit einem Abschlag von mehr als 2,0%, Intesa Sanpaolo musste mehr als 1,0% abgeben. Auch in ...

