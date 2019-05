Am Vortag hatte der Dax die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten noch halten können. Heute startet der deutsche Leitindex rund ein Prozent tiefer in den Handelstag.

Die Nachbeben der Europawahl und der Handelsstreit zwischen den USA und China drücken auf die Stimmung an den Märkten. Am Mittwochmorgen ist der Dax unter der 12.000-Punkte-Marke gestartet - mit einem Minus von 0,91 Prozent bei 11.906 Punkten.

Am Vortag hatte der Sieg der rechtspopulistischen Lega bei der Europawahl in Italien den Anlegern Sorgen bereitet. Auch der Handelsstreit zwischen den USA und Asien trieb die nationalen Börsen ins Minus: Der deutsche Leitindex schloss bei 12.027 Zählern 0,4 Prozent im Minus.

Am heutigen Handelstag beschäftigten Anleger vor allem die Hauptversammlung des Roboterherstellers Kuka sowie die Quartalsergebnisse des Start-up Investors Rocket Internet und des Bremsenspezialisten Knorr-Bremse. Im Verlauf des Vormittags veröffentlicht die EZB den Finanzstabilitätsbericht. Die Bundesagentur für Arbeit gibt die Arbeitsmarktdaten für den Monat Mai bekannt.

Einzelwerte im Überblick

Deutsche Bank: Die Deutsche Bank war am Dienstag der große Verlierer im deutschen Aktienmarkt. Mit 6,28 Euro erreichten die Aktien ein neues Rekordtief und schlossen mit einem Minus von 2,2 Prozent bei 6,31 Euro so schlecht wie nie zuvor. Das Institut beschäftigt derweil der kostspielige Umbau des Investmentbankings. Dabei will die Bank eine Kapitalerhöhung unbedingt vermeiden. Ein Insider sagte gegenüber dem Handelsblatt, die Bank spiele mit dem Gedanken, ihr Ziel für die Eigenkapitalquote ...

