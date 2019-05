Der weltgrößte Stahlhersteller ArcelorMittal schraubt seine Produktionsmengen noch weiter zurück. In Europa muss der Konzern die Kapazitäten erneut reduzieren - eine träge Nachfrage gepaart mit hohen Importen in die Europäische Union setzen ArcelorMittal unverändert zu. Auch in Deutschland sind Werke betroffen. An der Börse belastet die Nachricht Aktien aus der gesamten Branche.Branche unter Druck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...